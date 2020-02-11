憂友人遭押強拉回 十餘人街頭砸車大亂鬥 11:232020/02/11 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄三民區鼎力路與鼎金後路口11日深夜發生一起鬥毆糾紛，疑似還有人被押上車帶走，警方獲報後立即啟動快打部隊馳往現場將嫌犯壓制。（洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄三民區鼎力路與鼎金後路口11日深夜發生一起鬥毆糾紛，疑似還有人被押上車帶走，警方獲報後立即啟動快打部隊馳往現場將嫌犯壓制，並立即將現場的15人帶回派出所了解案情，警方查獲開山刀、棍棒等相關證物，依刑法150條加重重聚眾鬥毆罪嫌偵辦。 據了解，發生衝突過程中，檳榔攤老闆疑似看見有人被強押上車，其實是涉案一方認出對方車上有熟識友人在內，為了避免朋友遭到誤傷，就先行將他帶往自駕的小客車，載離衝突現場到安全處讓他下車，並無擄人嫌疑。 (中時 ) #現場 #衝突 #警方 #鬥毆 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 「罷韓」過不了？她發出求救訊號… 14:052020/02/07 政治 揪感心！高雄銀行因應疫情啟動紓困貸款 16:282020/02/07 生活 高雄銀推「齊心防疫高銀最相挺方案」貸款 21:302020/02/07 財經 「罷韓」有變數？網：危險了！ 10:432020/02/08 政治 賞蜂炮變叫囂鬥毆 警方快打部隊強力制伏 15:342020/02/08 生活 克服疫情阻礙 高雄蜜棗3水果再裝櫃6公噸銷陸 12:242020/02/09 生活 WHO武漢肺炎論壇 台灣能否出席現場明定案 17:392020/02/09 生活 桃園新街溪出海口驚現男屍 警方查明身分中 18:082020/02/09 社會 金錢糾紛口角 渣男拿開山刀追砍女友 09:442020/02/10 社會 收到「字很醜」恐嚇信 罷韓團體籲韓粉自重 08:272020/02/11 政治 社會熱門新聞 看A片突傳一陣熟悉的聲音 原來片中的XX是他的... - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 台男遇天菜妹 激戰兩天一夜 結局讓人顫抖 - 社會 桃園蘆竹2中年男子疑輕生 陳屍計程車 - 社會 德饒舌歌手弄丟相機 大讚台灣：美好的地方！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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