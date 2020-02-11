高雄三民區鼎力路與鼎金後路口11日深夜發生一起鬥毆糾紛，疑似還有人被押上車帶走，警方獲報後立即啟動快打部隊馳往現場將嫌犯壓制，並立即將現場的15人帶回派出所了解案情，警方查獲開山刀、棍棒等相關證物，依刑法150條加重重聚眾鬥毆罪嫌偵辦。

據了解，發生衝突過程中，檳榔攤老闆疑似看見有人被強押上車，其實是涉案一方認出對方車上有熟識友人在內，為了避免朋友遭到誤傷，就先行將他帶往自駕的小客車，載離衝突現場到安全處讓他下車，並無擄人嫌疑。

(中時 )