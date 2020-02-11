「森生守護-光之樹」樹身裡的1顆光球，彷彿大樹的心臟會隨著展演音樂緩緩升，民眾可走進樹身裡和大樹互動。（陳世宗攝）

2020台灣燈會主展區8日在后里盛大開幕，參觀人次已破百萬！位於森林園區的主燈「森生守護-光之樹」每晚的絢麗展演搭配震撼音樂，開幕至今閃耀台中夜空，吸引民眾駐足欣賞，大讚「史上最精采！」、「變化很多、很有科技感！」，紛紛拿出手機或相機捕捉精彩瞬間。

觀光旅遊局指出，絡繹不絕的賞燈人潮對主燈「森生守護-光之樹」，全都驚呼及讚嘆不已！來自屯區的張媽媽說，她之前有到后里園區參觀過台中花博；但看到台灣燈會讓她很驚奇，主燈設計得很特別、很有科技感、變化很多，和以前的燈會截然不同，一次走不完全程，她「很想再來第二次！」

建國科大的陳顗竹同學說，她到主展區參觀3、4次，每次都帶不同的朋友來看，今年燈會跟以往真的「不一樣」；主燈秀不管音效和燈光很有創意，旁邊主舞台邀請的表演團隊也都很厲害，馬場園區的寶島炫光巡邏車有摩天輪、創意清潔車等造型，讓她們覺得很驚奇。

觀光局副局長周廷彰說，今年主燈命名為「森生守護-光之樹」，設計師林舜龍在台中花博設計一個「籽籽-從天上掉下了一顆種子」，這顆種子現在長成1棵大神木，樹身裡的1顆光球，彷彿大樹的心臟會隨著展演音樂緩緩升；民眾可走進樹身裡和大樹互動，一起拍手或大聲說話達到一定音量，樹身裡的光球就會慢慢地往下降，十分有趣。

2020台灣燈會主展區8日在后里盛大開幕，參觀人次已破百萬！位於森林園區的主燈「森生守護-光之樹」每晚的絢麗展演搭配震撼音樂，開幕至今閃耀台中夜空，吸引民眾駐足欣賞。

(中時 )