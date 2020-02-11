全球PCB龍頭廠—臻鼎-KY(4958)1月合併營收為66.97億元，月減40.62%，臻鼎-KY淮安廠區及秦皇島已於2月10日復工，深圳廠則配合當地政府政策規定提出復工申請，臻鼎-KY表示，公司已擬訂多項因應策略，將在員工健康保護下確保生產順利，以降低對公司營運衝擊。

臻鼎-KY為全球第一大PCB廠，公司近幾年以「輕、薄、短、小、高(頻高速)、低(耗能)、多、快」為產品發展策略，將產品線從軟板漸拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，透過完整的產品線提供客戶一站式購足服務，由於產品線完整，為蘋果、華為、Google、亞馬遜、微軟及FB等全球一流客戶主要供應商，由於臻鼎-KY主要廠區都在大陸，臻鼎-KY復工狀況成為全球各大品牌廠關注焦點。

就各廠區來看，臻鼎-KY深圳廠以生產軟板及HDI板為主，秦皇島廠區以生產軟板及類載板為主，淮安廠區則是所有產品幾乎都有生產，包括：軟板、硬板、軟硬結合板、Mini LED等均有生產，根據臻鼎-KY公告，臻鼎-KY的秦皇島廠與淮安廠均已於2月10日復工，深圳廠則配合當地政府政策已按規定提出復工申請，並在審批中，實際復工日以當地主管機關核准為準。

臻鼎-KY表示，由於各地方政府對員工管制嚴格，公司亦以最嚴謹的方式進行廠區管理，公司目前已擬訂多項因應措施，在員工健康獲得保護下，藉由各地廠區機動調整生產排配，確保生產營運順利，以滿足客戶需求。

臻鼎-KY自結1月合併營收為66.97億元，月減40.62%，年減10.73%，臻鼎-KY表示，1月合併營收年減主要是因為逢農曆年長假工作天數較少所致，由於2月是淡季小月，公司將努力進行廠區復工以降低對公司營運衝擊。

(時報資訊)