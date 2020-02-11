新冠肺炎疫情雖將持續影響金融市場，不少看好今年市場的外資機構也紛紛下修Q1經濟與企業成長，富達研究團隊認為，仰賴中國供應鏈或是需求鏈的中斷，應是短期且是一次性的影響，中長期的看法依然沒有太大的改變。考量市場將持續波動，具避險、收益又防震的全球多重資產收益型基金、亞債或亞洲高收益債則是長抱的單筆投資標的。而富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益建議，初期可避開風險資產，等待疫情邊際轉暖後再參與反彈行情，而投資等級債券在此波疫情下，可望受惠成為資金避風港。

富達投信表示，美公債殖利率下滑，為亞債提供利差優勢＋泰國央行降息一碼到歷史低點1%，菲律賓也採預防性降息，調降隔夜逆回購利率一碼至3.75%。市場預期中國、南韓、印度、印尼將進一步降息＋中國調降美進口750億美元產品關稅，使得買盤守穩，淨流入8600萬美元，連續4週買超。整體而言，中港、印度投資級債表現良好。

粘瑞益指出，鑒於新冠肺炎不確定因素仍未排除，故短期波動在所難免，但長期而言，最終疫情對經濟、市場風險偏好皆將獲得壓制，故股市有機會探底回升，未來盤勢發展可持續關注新冠肺炎的最新進展，倘若疫情獲得有效控制，即確診人數逐漸下降，則不失為進場布局股市的好時點。

然而，粘瑞益建議投資人目前仍應謹慎以對，部位配置可先以投資等級債券為主。在市場具不確定性時，投資等級債為最適配置，建議投資人可採取低接投資等級債的策略，在市場不確定性加大時配置防禦部位。

1月底FOMC會議連續第二次維持利率在1.50~1.75%不變，目前勞動市場維持強勁，經濟活動以溫和速度上升；平均而言，最近幾個月就業成長維持穩固，失業率保持在低點，儘管家庭支出以溫和的速度成長，但企業固定投資與出口維持疲弱，委員會認為，美國經濟將持續擴張與就業維持強勁。根據芝加哥商品交易所的Fed watch網站預估，3月FOMC維持利率的機率高達8成，降息1碼的機率小幅上揚至13.3%(2020.1.30數據)，無論如何，升息風險已消弭，更有利債市表現。

(時報資訊)