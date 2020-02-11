新冠肺炎疫情止不住，菲律賓禁止中國、港澳、台人入境，亞洲航空（AirAsia）宣布今起台菲間航班全數取消，台灣虎航也宣布2月15日至3月31日止，所有往返菲律賓航班將全數取消。長榮、華航則表示，目前航班影響不大，後續航班情況將視情況調整。

行政院長蘇貞昌上午受訪時表示，這次武漢肺炎疫情台灣受疫情之害外，也受「一中」影響，許多國家因不了解而牽連台灣，相當冤枉。他說，台灣與菲律賓雖然沒有邦交，但兩國往來密切，突然昨天發生這樣的事情，政府非常關心，一方面滯留菲律的國人回台外，也與菲國持續溝通，希望能維持正常的往來。

亞洲航空的台菲航線共有7條，包括台北／高雄－馬尼拉、台北／高雄－宿霧、台北／高雄－克拉克、台北－長灘島等。據悉，若菲律賓籍航班有飛台灣的話，該班機的組員都要被隔離，業者評估後乾脆取消航班。

台灣虎航表示，因受菲律賓政府於10日深夜頒布相關禁令，公司往返菲律賓航班做出調整，為疏運仍滯留於菲律賓當地的旅客，2月11日至14日的卡利波（長灘島）、公主港（巴拉望）及宿霧回程桃園的航班，仍正常營運；桃園出發前往菲律賓的航班則取消；2月15日至3月31日止，台灣虎航所有往返菲律賓航班全數取消。

華航今日台北－馬尼拉CI701／702、CI703／704航班以及高雄－馬尼拉CI711／712航班皆正常執飛，因受菲律賓管制影響，不受理菲律賓籍及持永久居留簽證以外的旅客搭機，後續航班情況，公司將與主管機關持續瞭解。

長榮航空今日上午飛往菲律賓的台北－宿霧BR281、台北－馬尼拉BR271維持正常起降，下午台北－馬尼拉BR277則併入晚上20：30起飛的BR261飛航。

長榮指出，明日由台北往返菲律賓各航班，將會視菲律賓政府最新規定及實際狀況進行調整，最新航班異動，敬請旅客至長榮航空官網之「武漢新型冠狀病毒資訊專區」（https：／／www.evaair.com／zh-tw／emer／2019-nCoV.html）查詢。

(中時 )