受到新冠肺炎疫情影響，全球最大代工廠鴻海集團富士康仍未全面復工。陸媒報導，富士康員工透露，考慮到員工返廠、改善疫情防護措施等因素，大陸工廠至少要到2月17日才能初步復工，實際大規模復工恐怕要到3月初了。

財新網報導，富士康是全球最大電子產品代工廠，蘋果公司依賴其生產iPhone等產品，如果富士康大規模復工出現延遲，勢必影響蘋果手機產量。

報導指出，有不少富士康員工認為，目前富士康整體的復工日已較原計畫延遲約一周。根據深圳和鄭州相關主管部門規定，外地員工返回工作崗位，必須隔離14天以上才能復工，因此，大規模復工可能要到3月初。

此外，路透指出，鴻海位於深圳的主要工廠已經獲得大陸政府的復工許可，目前約有10%、2萬名員工於昨天（10日）回到工廠；而鄭州廠員工約1萬6千名員工（低於該廠總人力10%）已回到廠房。

針對大陸各廠區復工情況，鴻海10日發出3點聲明：第一，集團於中國大陸各廠區正緊密配合各地政府復工要求，依分批原則有序復工；第二，每個廠區復工過程嚴格要求合法合規，以員工安全為最高原則；第三，各廠區復工情形，以當地政府公告為準。

(中時電子報)