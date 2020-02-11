富蘭克林華美投信今（11）日表示，新冠病毒影響，恐慌情緒加速蔓延，中國政府嚴正以待，但外資卻悄悄搶進A股，掌握後續反彈機會；建議短線股市震盪難免，可持續觀察疫情變化，待情勢漸見緩和，建議適度逢低分批、均衡布局A股。

中國本周結束春節返工，隨著新增人數仍快速增加，中國目前超過4萬人口確診，且浙江、廣東亦來到逾1,000例確診；因2月2日起中國政府加大清查病例人數，確診及疑似人數估計短期內來到高峰，但死亡率有逐漸放緩，且每日治癒人數已增至250人，隨著治癒人數逐步增加，加上目前中國逾27座城市採取封閉式管理，視情況對部分社區硬隔離，更多加強防堵措施，期望能有效控制疫情。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，根據最新研究報導新型冠狀病毒最高潛伏期24日，且潛伏期有無症狀傳染的可能性，隨著各城市陸續返工，返工後即2月底至3月中旬之間，尤其湖北省開工後估計仍有第二波疫情爆發的機會，市場正高度警戒。公認最有機會研發成功的美國生物製藥公司吉利德（Gilead）用於對抗伊波拉病毒的Remdesivir，目前正式投入治療第一批760位患者（取消三期臨床實驗），預計可望獲得減緩病患死亡率。

沈宏達分析指出，疫情後續爆發風險仍在，各城市陸續封城可能帶來生產受阻，使電子零件或硬體廠相對受挫較大，加上1月個股漲幅已高，中國A股基金將會把部分達獲利滿足點之持股進行獲利了結，轉為投資較不受生產影響的互聯網、電商、軟體、新能源及雲端類等相關股票，或其他港股估值較低的電子股。外資在疫情擴大千股跌停時，也悄悄的加大佈局買進中國個股，亦是值得注意的趨勢，建議投資人持續觀察消息面影響，分批低檔布局。

(工商 )