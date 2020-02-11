新冠肺炎疫情造成觀光業、餐飲業、醫護人員等各產業的巨大衝擊，行政院預計最快在本周院會將通過紓困措施與振興方案。對此，台灣民眾黨立院黨團總召賴香伶（中）、立委張其祿（右）及邱臣遠（左）11日舉行「防疫紓困 勞工產業都要救」記者會，提出「防疫紓困應採追加預算，不排擠原有預算又可有效監督」、「檢疫隔離及照顧者，需發給津貼，並積極研擬入法」及「針對企業的產業紓困，應該以中小企業為主」三項訴求。

台灣民眾黨立院黨團總召賴香伶。（劉宗龍攝）

新冠肺炎疫情造成觀光業、餐飲業、醫護人員等各產業的巨大衝擊，行政院預計最快在本周院會將通過紓困措施與振興方案。

對此，台灣民眾黨立院黨團總召賴香伶、立委張其祿及邱臣遠11日舉行「防疫紓困 勞工產業都要救」記者會，提出「防疫紓困應採追加預算，不排擠原有預算又可有效監督」、「檢疫隔離及照顧者，需發給津貼，並積極研擬入法」及「針對企業的產業紓困，應該以中小企業為主」三項訴求，呼籲防疫紓困，勞工、產業都要救。

(中時 )