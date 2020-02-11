台灣民眾黨立院黨團：防疫紓困 勞工、產業都要救 11:162020/02/11 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新冠肺炎疫情造成觀光業、餐飲業、醫護人員等各產業的巨大衝擊，行政院預計最快在本周院會將通過紓困措施與振興方案。對此，台灣民眾黨立院黨團總召賴香伶（中）、立委張其祿（右）及邱臣遠（左）11日舉行「防疫紓困 勞工產業都要救」記者會，提出「防疫紓困應採追加預算，不排擠原有預算又可有效監督」、「檢疫隔離及照顧者，需發給津貼，並積極研擬入法」及「針對企業的產業紓困，應該以中小企業為主」三項訴求。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情造成觀光業、餐飲業、醫護人員等各產業的巨大衝擊，行政院預計最快在本周院會將通過紓困措施與振興方案。對此，台灣民眾黨立院黨團總召賴香伶（中）、立委張其祿（右）及邱臣遠（左）11日舉行「防疫紓困 勞工產業都要救」記者會，提出「防疫紓困應採追加預算，不排擠原有預算又可有效監督」、「檢疫隔離及照顧者，需發給津貼，並積極研擬入法」及「針對企業的產業紓困，應該以中小企業為主」三項訴求。 台灣民眾黨立院黨團總召賴香伶。（劉宗龍攝） 新冠肺炎疫情造成觀光業、餐飲業、醫護人員等各產業的巨大衝擊，行政院預計最快在本周院會將通過紓困措施與振興方案。 對此，台灣民眾黨立院黨團總召賴香伶、立委張其祿及邱臣遠11日舉行「防疫紓困 勞工產業都要救」記者會，提出「防疫紓困應採追加預算，不排擠原有預算又可有效監督」、「檢疫隔離及照顧者，需發給津貼，並積極研擬入法」及「針對企業的產業紓困，應該以中小企業為主」三項訴求，呼籲防疫紓困，勞工、產業都要救。 (中時 ) #武漢肺炎 #產業 #防疫 #勞工 #企業 #台灣民眾黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 婦團要求防疫假應給全薪 勞動部：並非公假 12:092020/02/07 生活 法務部長蔡清祥：全力查處囤積口罩 16:322020/02/07 社會 非洲毫無武漢肺炎確診病例 學者：病毒在寒冷天氣才易傳播 17:552020/02/07 國際 發布武漢肺炎確診假消息 台中男大生遭逮捕 17:502020/02/07 社會 武漢肺炎再增1例診 台灣達17例 11:182020/02/08 生活 武漢肺炎／劇組先量體溫再上工 李維維口罩不離身 10:562020/02/08 娛樂 當年SARS沒人戴口罩…現在卻搶到爆 網曝關鍵差異 21:292020/02/08 生活 放行！世界夢號旅客可以下遊輪了 07:422020/02/10 國際 2020武漢風暴》北京淪陷 實施封閉管理 07:592020/02/10 國際 花4天建立發燒防疫站 奇美醫院防疫設備更完善 19:012020/02/10 社會 政治熱門新聞 韓國瑜最新民調出爐！網看完驚訝：韓粉會... - 政治 口罩使人醜態百出！沈富雄點名「他」最可笑 - 政治 新冠肺炎肆虐 「綠營自家人」要她下台！ - 政治 鑽石公主號確診135例 8旬台人咳血向蔡英文求救 - 政治 快評／ 菲祭禁令 外交部秒被打臉 是在哈囉？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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