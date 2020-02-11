新北市八里區慶豐公司未經食藥署核准包裝醫用口罩。（士林地檢署／李文正台北傳真）

慶豐公司在八里簡陋的工廠內包裝藥用口罩，警方在現場查獲7000多片醫用口罩。（士林地檢署／李文正台北傳真）

新北市八里區慶豐公司分裝醫用口罩、OK繃等醫療器材，卻在私自在簡陋的工廠內，徒手將口罩打上「慶豐」等字樣並分裝。士林地檢署昨指揮調查局、食藥署、新北市政府衛生局等單位，搜索慶豐公司及倉庫，傳喚陳姓負責人、林姓倉管和張姓業務，訊後檢察官諭令陳14萬元交保，並繳回部分犯罪所得50萬元。

士林地檢署表示，考量口罩製造過程需衛生條件，須經過「藥物製造工廠設廠標準」及「藥物製造業者檢查辦法」等規定，包括包裝、貼標均屬製造過程的一部分，而新北市八里慶豐商貿有限公司，自2018年起，分別向製造廠購買成品，包括「醫用口罩」、「好貼綳膠布」、「便利妥急救綳敷料」、「潘蜜斯衛生套」以及「特樂舒衛生套」等半成品，在八里辦公室、倉庫內包裝，裝入標有「慶豐」字樣的零售包裝中。

檢方表示，若未經消毒、清潔及隔絕外界污染源的環境下，徒手包裝時極易產生污染，檢察官在倉庫內正在分裝的半成品130萬片OK繃膠帶、7000多片醫用口罩，經估算自2018年來銷售出去的醫療器材，總計有600多萬，現新冠肺炎流行，民眾大量使用口罩，若不慎使用不合標準的口罩，恐成為防疫漏洞。

陳姓負責人將未經核准的口罩批發到藥局，以每片4元的價格銷售給一般民眾。檢察官複訊後，認定陳姓負責人等3人違反藥事法，但陳等人均坦承犯行，表達悛悔之意，並同意在今天下午先行繳回部分犯罪所得50萬元，

(中時 )