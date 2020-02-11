時代力量立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日於立法院時力黨團辦公室召開「公益揭發保護法草案」記者會並表示，時力會盡速處理揭弊者保護專法，讓勇於揭弊的人受到保障。

今日除3位時代力量立委外，時力的新竹縣議員連郁婷，以及勇於揭弊的前新竹縣家畜疾病防治所技士戴立紳，也都到場出席記者會。

邱顯智指出，時力版的公益揭發保護法草案有7項特色，1.制定專法保護揭發人；2.公部門或私人公司揭發者均受保護；3.不區分身分，就算不是內部人揭發，也受保障；4.保障揭弊公務員其免職後申請再任公職的權益；5.一定條件下，容許公開發行公司之審計委員會、民意機關、媒體受理揭發；6.最高3倍懲罰性損害賠償金及勞工契約終止權及資遣費請求權；7.檢舉獎金不得低於違法者因揭發所受刑罰之10％。

邱顯智說，過去戴立紳揭發了單位長官貪汙，結果那位長官第一時間就知道是戴立紳檢舉他，兩人之後還繼續共事3年，這段時間也不斷在職場上被霸凌，甚至還一起跟主管出庭，代表現在的法律對揭弊者完全沒有任何隱私或保障。

戴立紳說，當初受到長官指使而做違法的事情，事後不安而去檢舉。邱顯智指出，戴立紳為了這件事，在2015年被判有罪免刑，但至今還是找不到工作，等於是變相懲罰檢舉人。

陳椒華表示，過去長期關心環保、食品安全，知道很多時候都需要揭弊者，也曾遇過環保局官員帶廠商去恐嚇檢舉人的狀況。目前各項法規都有吹哨者條款，但時力認為現行法制無法鼓勵勇於揭弊。

王婉諭說，前幾天有個台商從中國回來，卻沒有自我管理措施，後來他的員工基於公益立場，舉發雇主沒有自主隔離，但隔天該名員工就被資遣，公司也不告知原因。社會要鼓勵人做公益，但必須要有相關法律保障。

連郁婷表示，戴立紳的案子凸顯了政府的問題，特別是新竹縣政府為什麼對揭發貪汙的人沒有好好保護，反而讓他變成被免職的公務員。希望時力版的法案可以通過，讓揭弊者受到保障。

(中時 )