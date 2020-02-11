鑑定結果為藍鯨。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

今年農曆春節大年初1在台東縣長濱鄉海岸出現了1隻死亡的鯨豚，當時專家由外觀初步判斷這龐然大物是世界第2大的「長須鯨」，但近日DNA鑑定結果出爐，竟是地球體型最大動物「藍鯨」，是台灣紀錄史上首見，究竟為何會死亡在台東岸際尚待專家學者來解謎。

大年初1東部分署第13岸巡隊接獲民眾通報，在長濱鄉台11號道83.5K處城子埔海灘上發現死亡鯨魚，海巡立即派遣人員前往處置。

海巡人員抵達現場後實施管制避免遊客好奇接近鯨魚屍體，並對鯨魚屍體進行丈量，長達24公尺，寬2.5公尺，

經通報鯨豚保育相關單位辨識品種初步判定為長鬚鯨，因長鬚鯨體型巨大，隨後由國立成功大學鯨豚中心協助派遣人員到現場對鯨魚屍體進行採樣後再以大型機具現地支解運送保存。

10日鑑定結果出爐，由死亡鯨豚DNA判定這龐然大物並非長須鯨，而是地球上體型最大動物藍鯨，在台灣紀錄史上從未見過，究竟為何會死亡在台東長濱鄉岸際，仍待專家學者來解謎。

(中時 )