新冠肺炎疫情延燒，許多原本在陸、港、澳就學的學生也回不去了，教育部協調國內大專院校，提供給原本在陸港澳就學的台生旁聽課程、隨班附讀、修習推廣教育學分等學習銜接措施。但如果他們想回國內大學修讀學位，則要參加轉學考試或新生入學考試。

教育部表示，已請國內大學積極安排，為這些原先在陸港澳就學的台生提供修課前相關準備及生活輔導措施。另其隨班附讀人數計為外加名額，不受「專科以上學校推廣教育實施辦法」第8條規定之限制，惟學校仍須維持教學品質。想在國內大學隨班附讀的這類學生，由他們自行向學校提出申請。

教育部指出，在陸港澳地區就讀之台生如擬向國內大專校院申請修讀學位，倘原就讀學校符合大陸或港澳學歷採認相關規定，其轉學併入暑假轉學管道辦理；如就讀學校未符大陸或港澳學歷採認規定，則可參加新生入學考試。另學生入學後，在原就讀學校所修讀之學分，倘符合前述學歷採認相關規定，其學分抵免方式由各校認定。

(中時 )