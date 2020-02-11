中國佛教會啟建仁王護國息災祈福大法會在白河大仙寺舉行，今年以消弭新型管制冠狀病毒為主旨，台南市長黃偉哲也到場祈福。（莊曜聰攝）

準副總統賴清德也出席祈福法會活動。（翻攝照片）

口罩產線24小時加緊趕工，軍方、民間志工都投入。（莊曜聰攝）

雖然產線機械及人員都投入，但若疫情持續，原物料恐不足。（莊曜聰攝）

「中國佛教會啟建仁王護國息災祈福大法會」11日在台南白河大仙寺舉行，這項法會已經連續47年舉辦，是佛教界的年度盛事，今年則以消弭新型冠狀病毒為主旨，為民祝禱為國祈福，準副總統賴清德、台南市長黃偉哲都到場參與，場面盛大莊嚴肅穆。

台南市長黃偉哲表示，感謝來自各界、各縣市的在家修德居士以及諸家眾、各位長老、各位諸山長老，為台灣民眾祈福也為世界祈福，希望新冠肺炎疫情早日退散，也希望我們的國家能夠早日脫離疫情所引起的種種，藉著宗教的力量，能夠讓這個社會早日恢復平靜，能夠讓民眾的心得到安寧。

中國佛教會理事長浄耀法師表示，仁王護國息災祈福法會之啓建，溯自隋唐時代，歷經1300多年，中國佛教會遷台後，自1973年起每年舉辦，本次法會匯集十方大德持誦千萬經咒與佛號，迴向全球及受災民眾，不論信仰宗教為何，出席共為眾生祈福祝禱，早日化解新型冠狀病毒引起的疫情肆虐。

黃偉哲隨後也前往恆大公司位於白河的口罩工廠巡視，了解生產線狀況，慰勉員工及支援產線的國軍弟兄及支援包裝工作的慈濟志工，以確定產能增加狀況，是否協助中央在2月底達成日產1000萬片口罩的目標。

黃偉哲說，目前口罩全台日產約420萬片，要在3周內達成1000萬的目標是艱鉅的任務，雖然生產線機械到位、人員都趕班生產，但有些工廠都面臨快要沒有原料的問題，如果這波疫情不能盡快獲得控制，在4月時可能會面臨無料可製作口罩的狀況，中央政府應該要特別注意這項問題，另外疫情對產業衝擊會逐漸浮現，不只製造業，觀光、服務業直接影響很大，相關的紓困方案也要盡快提出。

(中時 )