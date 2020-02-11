因應武漢肺炎疫情嚴峻，教育部日前宣布高中以下學校延後2周開學，各校也分紛紛取消寒期輔導、校隊訓練等，雖然家長從今天起可以請「無薪」的防疫照顧假，但這使弱勢家庭兩難，到底要顧小孩還是要顧生活？

服務全台3000名弱勢家庭學生、從事陪1919陪讀計畫已久的基督教救助協會，全台共有234個陪讀班，隨著教育部宣布延後開學，救助協會要調整陪讀天數為每週3天、並宣導防疫觀念，也有3成的陪讀班暫時停課，但多數陪讀班仍維持開放。

基督教救助協會表示，新住民家庭是主要服務的對象之一，適逢年節，不少難得返鄉的大陸籍配偶帶孩子回娘家，但有部分孩子因疫情而滯留大陸，而陪讀班難已掌握孩子的旅遊史與接觸史，基於安全考量，目前計有67班停課。

如位於澎湖吉貝1919陪讀班有6名新住民孩子，其中有2位媽媽來自大陸，牧師穆玲玲表示，擔心過多的密集接觸，會讓病毒有機可趁，因此吉貝1919陪讀班配合教育部政策，要到2／25才會正式開課；穆玲玲也說，弱勢家庭的家長多忙於生計，陪讀班停課期間，孩子無人陪伴，又無處可去。所以雖然沒正式開課，但陪讀班還是會天天開門，保持通風，落實正確洗手。目前每天約有20名學生到陪讀班練琴、寫功課。

台南白水溪1919陪讀班老師吳樂昌說，他們陪讀班位處偏鄉，村民大都為年長農民與兒童，父母則多在外地工作。寒假延長，把孩子留在家中，乏人照顧實在不行，因此他們陪讀班還是維持一週五天的正常上課。只是要加強防疫措施，通風、洗手、消毒，缺一不可。由於目前買不到酒精，暫以酒精棉片代替消毒，外加每天給孩子一顆維他命C。

(中時 )