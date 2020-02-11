新冠肺炎疫情持續嚴重化，全球確診病例不斷攀升，防堵疫情成為當今各國首要任務，而台灣方面，行政院長蘇貞昌快手決定限制口罩出口並投入2億資金增設口罩產線，沒想到遭吳宗憲痛批「頭腦不好怎麼當官？」、「怎麼那麼傻B呢？」，直言蘇院長做錯，引發議論，對此，主播張雅琴給出不同的看法，盼眾人不要唱衰台灣。

對於憲哥日前開噴台政府花納稅人2億元來建口罩產線是「傻B」，主播張雅琴在《年代新聞》中直呼這樣的想法沒有遠見，表示現在尚未進入社區感染，民眾還能考量需要程度禮讓口罩，然疫情若更加惡化，口罩需求量非同日而語，「口罩要跟誰拿？」。

張雅琴呼籲公眾人物不要唱衰台灣，如今在那邊說花2億增添口罩產線是亂來，「你現在什麼都要跟人家求爺爺告奶奶，誰要給你口罩？」，認為當今就是台灣有口罩需求，政府先做事、蓋口罩工廠，至於工廠本身，之後可以改做別的，或工廠線轉換用途，「可以口罩外銷啊」，至少台灣老百姓，現在是希望有口罩的，且開產線是預備工作，政府很可能在準備接下來迎接「一場硬仗」。

(中時電子報)