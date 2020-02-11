新北市一名賴姓男子去年9月間，陪老婆到板橋一家KTV幫高中女同學「小萍」慶生，後來看見小萍喝醉，自告奮勇送她回家，不料竟趁小萍嘔吐時，解開她的內衣撫摸背部及肩膀企圖硬上，雖後來緊急「收桿」性侵未遂，仍遭小萍提告，新北地檢署審理後，將賴男依乘機性交未遂等罪起訴。

事發後，小萍隔天醒來想起當時情景，崩潰傳訊賴男怒斥：「趁我無力反抗，上下其手，這樣的舉動真的很惡劣」。賴男致歉回覆：「真的對不起，我非常自責、也很難過對你造成傷害，破壞了關係」等語，但小萍不甘受辱，仍對同學老公提告。

賴男在新北地檢署審理時，否認性侵未遂小萍，還辯稱小萍當時意識清晰，發生親密行為是你情我願，道歉是因擔心危及婚姻。但檢方根據小萍的指證與對話紀錄，不信賴男說詞，今依違反性騷擾防治法及乘機性交未遂罪嫌將他起訴。

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(中時電子報)