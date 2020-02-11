康姓男子前年持槍找劉姓男子談判，劉男持刀前來，他先對空鳴槍但對方繼續持刀逼近，康男於是持槍朝劉的右大腿射擊；高院維持原判決，認定他被訴重傷害未遂部分符合正當防衛，但非法持有手槍部分判刑5年半、罰金10萬元。可上訴。

康男提起上訴指出，他已認罪，坦承犯行，犯後態度良好，且持有槍、彈時間不長，應將他減刑，但高院認為，原審量刑未濫用自由裁量之權限，亦無逾越職權或違反比例原則、罪刑均衡原則，自難認有何違法或不當，駁回他的上訴。

(中時 )