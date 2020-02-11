遭人持刀砍開槍反擊 符合正當防衛免罰 11:452020/02/11 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 康姓男子前年持槍找劉姓男子談判，劉男持刀前來，他先對空鳴槍但對方繼續持刀逼近，康男於是持槍朝劉的右大腿射擊；高院維持原判決，認定他被訴重傷害未遂部分符合正當防衛，但非法持有手槍部分判刑5年半、罰金10萬元。可上訴。 康男提起上訴指出，他已認罪，坦承犯行，犯後態度良好，且持有槍、彈時間不長，應將他減刑，但高院認為，原審量刑未濫用自由裁量之權限，亦無逾越職權或違反比例原則、罪刑均衡原則，自難認有何違法或不當，駁回他的上訴。 (中時 ) #防衛 #上訴 #射擊 #合正 #原則 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇提4原則 將由政府或兩會磋商 04:102020/02/07 兩岸要聞 第二班武漢返台包機？ 總統：人民生命保護是優先考量 11:032020/02/07 政治 包機撤鄉親 蔡總統：弱勢優先、檢疫優先 14:402020/02/07 政治 后豐大橋女老師命案再審判無罪 台中高分檢上訴 14:242020/02/07 社會 台加入國際組織 陸：一中原則安排 04:092020/02/08 焦點新聞 陸委會提兩原則 台灣派機 檢疫人員隨機 04:102020/02/09 兩岸要聞 武漢包機 蔡英文：弱勢優先、檢疫優先原則不變 13:202020/02/10 政治 第二批武漢台商 陳時中：我方原則已說很清楚 15:182020/02/10 生活 一中原則菲禁我國入境 張其祿：外交部應反制 10:342020/02/11 政治 鄭文燦：WHO一個中國原則 對台是莫大傷害 10:582020/02/11 政治 社會熱門新聞 看A片突傳一陣熟悉的聲音 原來片中的XX是他的... - 社會 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 - 社會 退休工人一箱物資捐武漢 工作人員一開全跪 - 社會 糗大了！廣播器沒關 里長伯「床上之聲」傳遍社區 - 社會 老婆同學喝醉 想硬上突「收桿」仍GG - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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