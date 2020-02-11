陸交通部：春運還將有1.6億人返回工作崗位 11:382020/02/11 工商 蘇崇愷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸交通運輸部在國務院新聞辦公室記者會中表示，從現在到2月18日春運結束，預計還將有1.6億人陸續回城返回工作崗位。 另一方面，據路透報導，美國重型設備製造商卡特彼勒（Caterpillar）於美中時間10日表示，該公司10日重啟在大陸多數營運地點的運作。卡特彼勒表示，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後其餘營運地點的重啟，正依據地方政府的指示進行。 (工商 ) #春運 #還將 #億人 #工作崗位 #地點 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣1月出口年減7.6％ 對陸港出口年減7.8％ 16:572020/02/07 財經 美助陸抗疫 1億美元上膛 04:102020/02/09 兩岸要聞 匯豐推多項紓緩措施 涉資逾300億港元 22:412020/02/09 財經 Google Maps慶15歲 推全新功能 04:102020/02/10 產業．科技 李嘉誠基金會捐1億港元 支援武漢醫護 17:232020/02/10 兩岸 2020武漢風暴》陸籲網路巨頭開發防疫軟體「比捐幾個億有用」 16:502020/02/10 兩岸 搶攻情人節商機 承億文旅推浪漫一泊二食方案 23:102020/02/10 財經 承億文旅 浪漫方案搶攻情人節 04:102020/02/11 產業．科技 《業績-其他電子》信紘科1月營收站上1億元，淡季不淡 07:452020/02/11 財經 《興櫃股》春拍槌出破億書畫品，帝圖1月營收年增4成 10:002020/02/11 財經 財經熱門新聞 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 疫情延燒 台股反彈會持續還是結束？關鍵在這... - 財經 iPhone產能拉警報？富士康員工自爆復工時程 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 減產救油價 全球都在看俄國臉色 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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