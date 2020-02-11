大陸交通運輸部在國務院新聞辦公室記者會中表示，從現在到2月18日春運結束，預計還將有1.6億人陸續回城返回工作崗位。

另一方面，據路透報導，美國重型設備製造商卡特彼勒（Caterpillar）於美中時間10日表示，該公司10日重啟在大陸多數營運地點的運作。卡特彼勒表示，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後其餘營運地點的重啟，正依據地方政府的指示進行。

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