中國大陸復工進度雖再延後，然除湖北之外，其餘各城市新增確診人數出現連7降，未來新冠肺炎疫情可望漸獲得控制，再加上國際股市持續攻堅，顯示已暫時揮別了疫情的衝擊，未來一旦疫情負面訊息消失，各廠將趕班加工，消費需求回升，上市櫃公司營收可望回復正常水準，不排除會大幅成長，帶動高價股11日股價同步大漲。

受到疫情衝擊，宅經濟發燒，網家近日股價觸底強彈，10日回升至100元大關，今（11）日早盤一度攻上漲停110元，扮演百元俱樂部的領頭指標，太陽能電池印刷用網版倉和、高頻整合元件的璟德、可插拔光收發器廠眾達-KY、電源管理積體電路IC的致新、散熱模組的超眾及雙鴻，以及被動元件股禾伸堂、華新科、國巨及奇力新，智慧機械的亞德客-KY，銅箔基板聯茂等，股價均強彈4％以上。

此外，還有多檔跌深高價股，包括神盾、愛普、原相、瓦城、勝麗、嘉基、全新、晶碩、創意、同欣電、新日興、惠特、瑞祺電、鈺太、漢來美食、聯詠及大江等，股價均大漲3～4％以上，高價股一片紅通通。

(工商 )