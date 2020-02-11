苗栗縣警察局統計去年轄區各測速桿的取締件數，結果在苗栗縣後龍鎮台61線西濱快速公路97.5公里處，2019年6月才啟用的最新測速照相機，統計總共取締8453件，罰款累計超過2500萬元，遠超過第2名大湖鄉台3線131.6公里處測速桿的6779件，成為苗栗境內的「超級測速桿王」。

據統計，測速取締第2至9名為，大湖鄉台3線北上131.6公里處6779件、速限60公里；三灣鄉台3線雙向102.8公里6330件、速限60公里；獅潭鄉台3線108公里處雙向共5440件、速限60公里；通霄鎮128縣道2.4公里西向共4226件、速限60公里。

苗栗警方表示，苗栗縣內設置77處固定式測速照相桿，甫在2019年6月才新設的台61線97.55公里處測速桿，因路段寬敞筆直無岔路及號誌管制，常有車輛超速行駛，此路段速限每小時80公里，採取雙向取締，才7個月時間共取締8453件。

苗栗縣警局交通隊呼籲，由於西濱為快速公路，車速本來就較快，一旦行車超速失控，容易釀成重大交通事故，請民眾開車時遵守交通規則，維護自身與他人的行車安全。

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(中時電子報)