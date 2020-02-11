桃園一名53歲高姓婦人，去年5月22日上午，她在桃園市平鎮區搭乘公車時，在車上突見一旁的廖男疑似正在「打手槍」，高女驚嚇之餘，本能反應即持手中透明夾朝對方揮打，也因此遭廖男提告公然侮辱。桃園地檢署偵查後，認為高女的反應是覺得遭到騷擾才會做出此動作，予以高女不起訴處分。

檢方調查，高姓婦人去年5月22日上午，在桃園市平鎮區搭乘市民免費公車，在車上看見一旁的廖男兩腳懸空、褲子脫一半，疑似正在「打手槍」，高女受驚嚇之餘，拿起手中的A4透明夾揮打廖男，雙方因此鬧上警局，高女竟遭廖男提告公然侮辱。

廖男指稱，高女在車上揮打他，已足以貶低他的社會評價；高女則說，並無侮辱廖男的意思，當時是被廖男行為嚇到、覺得自己受到性騷擾，才會拿透明夾揮打，想制止他的行為，也對廖男提出性騷擾申訴。

檢察官調閱車上監視器，發現當時廖男確實有將手伸進褲襠的動作，高女的反應是覺得遭到騷擾才會以隨身物品揮打廖男，並非故意妨害對方名譽，因此予以高女不起訴處分。

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(中時電子報)