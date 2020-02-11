新冠肺炎疫情持續延燒，印尼至今仍是零確診案例，結果不是防疫做太好，而是因為採檢費用太貴，所以不採驗。印尼衛生部官員溫德拉表示，不會採驗從湖北接回的238位學生，因為標準沒規定，且將全部的人都採檢的費用太貴了。

2月2日印尼從湖北撤出238名學生，根據《亞洲新聞台》報導，印尼衛生部官員溫德拉（Windra Waworuntu）6日在記者會上表示，不會對隔離的學生進行採驗，因為每個人都很健康，除非他們有發燒和咳嗽等狀況，否則若沒症狀為何要檢驗？

溫德拉說，在標準的SOP程序中，並未規定要對所有人採檢，且採檢238人一次就要耗費約十億印尼盾（台幣221萬），照世衛的標準每人還得做兩次，以確保準確性，而這樣成本實在是太高了，但強調，在必要時刻，還是會做的。

東南亞許多國家都出現新冠肺炎的確診案例，擁有4.2億人口數的印尼卻倖免，至今未傳出確診案例，也遭人質疑印尼篩檢病毒的能力，但印尼官方強調，實驗室擁有檢測新型冠狀病毒所需的設備，且一切都符合世界衛生組織的標準。

(中時電子報)