各位戰友安安，我是 Boring。

本周歷經了一波強力反彈（編按：本文為作者2月9日文章），但因武漢肺炎疫情造成的國際緊張情勢並未趨緩，甚至還越演越烈，反彈還有機會持續嗎？亦或是下一段崩跌的開始？讓 Boring 在假日為各位戰友詳細解析。

在分析之前不免俗的，還是來看一下大盤回顧，還記得上周日 2/2 的大盤分析，Boring 說的兩個重點嗎？

1. 多方弱勢，往下跌破短線支撐 1，再有低點的機率高

2. 如果再往下的話，支撐就看短線支撐 2，這個上揚半年線的位置

圖文／無聊詹提供

果不其然，本周一大盤再見低點，跌到半年線位置，最後收了一根長長的下影線，老戰友們一定知道，在支撐處收長下影線，這是 Boring 技籌邏輯中的支撐確認訊號！果然本周五個交易日，從最低點往上反彈了約 600 點，這就是技籌邏輯厲害之處！

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回到禮拜五的大盤，禮拜五的大盤開低走低，終場下跌 136 點，收在 11612 點，成交量為 1286 億。

在一連串的反彈之後，戰友們此刻最想知道的，一定是「這波反彈結束了嗎？」

這時候就要先把支撐壓力都畫出來，才能知道接下來該怎麼判斷。首先，壓力可以看下彎 10MA 跟帶量長黑的中關處，支撐則先看上揚 5MA，再往下則看缺口處。

以現階段來說，大盤在雙重壓力處收短黑 K，這是技籌邏輯中「壓力確認」的訊號，短線下跌的機率高。

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其次，從價量結構觀之，此次的反彈雖然出現一星二陽的型態，但量能卻是逐漸萎縮的狀況，這對多方續攻不利，接下來最好能出現下跌量縮、上漲量增的多方價量結構，對反彈持續才會有幫助。

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接著來看看禮拜五的籌碼，禮拜五的大盤籌碼呈現「雙綠一紅」的空方格局，外資現貨再度轉賣，散戶小台也回補了空單。目前需要關注的是外資期貨與散戶小台接下來的動向。

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每次到了周大盤分析時間，Boring 就會跟戰友們分享近期「技籌選股班」的選股做功課策略。

本周遇到大盤反彈，PP 選股做功課的教學自然也趕上一波，就拿 2/3 教學的強勢族群預判法來說，被動元件接連幾天都扮演著反彈的領頭羊，有訂閱的戰友記得把方法學起來！

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年後至今的大盤，一度跌破半年線，Boring 不是死多頭，當然也會有空方選股策略的教學，就拿年假期間的空方選股策略來看，拜大盤所賜，短短兩周的交易日，都有超過 10% 的跌幅，其中 3338 泰碩、3324 雙鴻，雙雙超過 20%！

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這些選股策略的教學，都在「無聊詹技籌選股班」的「選股做功課專案」，一個禮拜有 4 次的選股，每次影音教學的時間都將近半小時，一個月下來超過 5 個鐘頭以上的影音，但一個月不到千元，相當超值，比坊間動輒上萬元的課程實用太多。

就算沒有訂閱的戰友，也可以透過每周的分享，回顧當時的選股，從中探索一些選股的邏輯唷！

本文由無聊詹授權轉載，原文刊登於PressPlay

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(中時電子報)