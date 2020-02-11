罹患新冠肺炎還「全台趴趴走」、造成全台恐慌及近百人被隔離的高雄台商，10日下午在醫院治療室接受高雄地檢署「視訊偵訊」，釐清他是否有違反《傳染病防治法》之情事。歷經40分鐘偵訊後，檢方並未對這名台商作出強制處分。

據了解，這名台商從大陸武漢搭機回台前就有感冒症狀，1月21日從小港機場入境時，未告知防疫人員，逕行搭捷運往北至左營。1月22日早上還到住家果貿社區附近買早餐，下午更前往皮膚科看診，看完還跑去金芭黎舞廳消費。1月23日晚間他前往耳鼻喉科診所就醫，才吐露從大陸武漢回來的情資，院方趕緊通報，隔天就確診罹患新冠肺炎，並接受隔離治療。

男台商誇張的行徑造成近百人居家自主隔離14天，當時高雄地檢署也立即啟動查緝民生犯罪連繫平台，與市警局、衛生局組成聯合專案小組，並指定一位主任檢察官負責啟動偵查。

檢方10日進行遠距視訊偵訊，就是要釐清他回台後到底才有無前往他處，以及是否涉嫌隱匿病情不報。若該名台商確實違反居家自主管理或隔離等防疫措施指示、恣意出入各公眾場合導致傳染他人，將面臨《傳染病防治法》第62條裁罰，最重處3年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

檢方表示，初步偵訊後並未對其作出強制處分，但後續還要深入追查、釐清相關疑慮。

(中時 )