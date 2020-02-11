菲律賓昨深夜宣布即起禁止任何直接來自大陸、港澳台四地的訪客入境，也禁止菲律賓國民前往，包括可樂、東南、雄獅、五福等旅行社均有團體滯留當地，各大旅行社正緊急協助旅客返台作業。靜宜觀光學系副教授黃正聰表示，菲律賓是我國極重要的入境市場，此舉影響每月近20億元產值。

新冠肺炎擴散全球，10日深夜菲律賓發出公文後，經可樂旅遊清查目前滯留菲律賓的旅遊團體，包括：長灘島、宿霧、巴拉望等三地共13團、176人。可樂表示，在當地的行程不受影響，將依照原定行程安排參訪，並與航空公司協商，將滯留的旅客接回，且隨時掌握現況提出應變對策，為所有旅客做出最安全保險的決議。

東南表示，今天剛好有2團共80多人要從菲律賓回來，北高各一團，但高雄回來的亞航確認停飛，正在協助旅客轉機，至於飛台北的長榮確定能飛，只是會延誤，而今天出發的團已經取消，旅行社除了簽證費用外，其餘費用全退，另外明天以後出發的團，因相關單位還在跟菲律賓協調溝通，目前只能靜待佳音。

雄獅指出，目前有約300多名旅客滯留菲律賓，包含宿霧、長灘島、巴拉望，公司正積極做相關航班的機位調度，竭盡全力協助旅客平安返台；至於原定今天出發的72位旅客，公司正與旗下品牌雙獅旅天下即刻通知取消出團，後續退費也將跟旅客確認。

五福表示，目前有一團12人在菲律賓玩，預計明天搭乘虎航回台，昨天凌晨收到通知後，已經緊急處理中，狀況還不明，且截至3月底前有154人報名前往菲律賓，現在已經全部取消。

除台灣人不能入境菲律賓，菲律賓人也被禁止來台。對此，黃正聰分析，估計影響每月近20億元觀光產值，並會連帶影響周邊國家對台灣是否為疫區的認知；菲律賓來台觀光人數介於每月4萬至5萬人次，全年約50萬人次，以20％成長，是極重要的入境市場。

(中時 )