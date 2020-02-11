新型冠狀病毒肺炎擴散全球，菲律賓祭出鐵腕政策，即日起禁止各國籍人士自中港澳台入境菲律賓；禁止14天內曾到過中港澳台的各國籍人士入境菲律賓；禁止菲律賓國民前往中港澳台。對此，外交部發言人歐江安今天回應說，駐菲律賓代表處已經會同ＭＥＣＯ積極跟菲律賓方面溝通交涉，包含總統府與外交部等，並說明我方不是中國疫區，且對於新冠肺炎病毒掌控良好，促請菲律賓政府改變決定。

歐江安指出，我駐菲律賓大使徐佩勇積極進洽菲方，透過各種管道告訴他們這項決定只是菲國衛生部的片面決定，顯然跟菲律賓駐台代表告訴我方的訊息不一致，希望菲律賓能更正片面決定。

針對在野黨立委要求取消菲律賓免簽或是禁止菲律賓國民來台，歐江安說，立委的意見我們尊重，不予以評論。很多國家的《一中政策》將台灣納入中國一部分，進而延伸相關問題，我們會一一進洽。

歐江安表示，我們會向菲方說明台灣不是中華人民共和國一部份，台灣不屬於中國疫區，我們控制疫情能力良好，沒有高風險性，連社區感染都沒有。她進一步表示，中國陰影一向存在，從菲律賓衛生部的公告就可以看到中方因素非常明顯，我們不便揣測片面錯誤決定的背後考量是什麼，但是著力點我們都看得到。

(中時 )