王惠美也送上雞精、牛奶、餅乾等營養補給品，讓第一線的醫護人員，隨時保持在最佳狀態。(吳建輝攝)

王惠美感謝所有守在第一線的醫護人員，為他們加油打氣。(吳建輝攝)

不少專家學者指出，新冠肺炎疫情尚未達到高峰，面對疫情最辛苦的莫過於第一線的醫護人員，11日彰化縣長王惠美前往彰化縣傳染病防治醫療網應變醫院「部立彰化醫院」，關心慰勞辛苦的醫療人員，並宣布即日起將提供有特殊需求患者及陪病者口罩，領先全國。

彰化縣長王惠美11日上午9時到衛福部彰化醫院，視察醫院發燒篩檢、就醫分流動線、防疫物資等相關防疫措施及物資整備情形，確保防疫工作滴水不漏，除了視察之外更送上雞精、牛奶、餅乾等營養補給品，讓第一線的醫護人員，隨時保持在最佳狀態。

王惠美視察醫院發燒篩檢、就醫分流動線、防疫物資等相關防疫措施及物資整備情形，確保防疫工作滴水不漏。(吳建輝攝)

政府面對口罩之亂，自2月6日起宣布購買口罩採實名制，但還是有許多民眾抱怨口罩依然買不到，一周2片根本不夠用，特別是有特殊需求患者及陪病家屬，因為沒有口罩無法進出醫院。

王惠美表示，配合中央口罩撥發量調整，照顧所有特殊需求的病患，彰化縣即日起將針對洗腎、癌症化療、放射治療及固定復健病人及陪病者，提供口罩，可以到醫療院所指定窗口領取，避免民眾因為買不到口罩延誤就醫，或因為沒有口罩不敢到醫院的困境，預計將有1萬6千人受惠。

彰化縣衛生局也提醒，一般仍請利用藥局實名制購買口罩，將口罩留給真正有需要的民眾，並遵守防疫２不３要原則，民眾自國外入境有發燒咳嗽等症狀，也應主動通報機場檢疫人員，返國14天內有出現疑似症狀，也可撥打1922防疫專線，並盡速就醫主動告知TOCC。

(中時 )