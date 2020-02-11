11日外傳大陸電商巨頭阿里巴巴被排除在港股通之外，受此消息影響，阿里巴巴港股11日盤中股價下跌，截至上午11時28分，報209.6港元，下跌3港元，跌幅為1.411％。

新浪財經報導，此前，中信證券表示，阿里巴巴在港交所一經上市便展現出強大的市場價值與吸引力，港交所行政總裁李小加也表示未來將開通阿里巴巴港股通管道進一步拓展市場流動性。

但根據目前最新的「滬港通業務實施辦法」與「深港通業務實施辦法」規定，阿里巴巴雖已入選恆生綜合大型股指數，但作為同股不同架構下的第二上市公司，阿里巴巴仍需滿足上市滿6個月加20個港股交易日的要求才能納入港股通標的討論。

恆生指數公司會每隔半年進行一次系統檢討，單次審查花費時長約8周，若不啟動特殊審查，則阿里巴巴最快於2020年6月審查被納入討論，到8月底公布結果，至9月正式進入港股通管道。

(工商 )