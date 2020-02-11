中華職棒仲裁委員會受理今年球員薪資仲裁申請案件最後確定只有1件，中職球員工會高興表示，今年多數球員完成談薪時程較去年提早1個月，未來工會將要爭取仲裁日期截止日仍未談成者，直接進入仲裁，更能照顧球員權益。

今年中職聯盟收到1件以函寄的薪資仲裁申請，球員工會理事長周思齊還是相當欣慰，他表示，今年絕大多球員完成談薪的日期提前在2月中旬之前，不像去年拖到3月中旬，這樣可以讓球員早日專心練球，爭取開季佳績。

去年帶頭申請仲裁的周思齊今年月薪遭到減薪10萬元，不過，他看到球團趕在仲裁到期日之前加快談薪腳步，周思齊對自己的衝撞仲裁制度的「犧牲」感到開心，他認為，球團愈來愈遵守仲裁規則，促使中職建立另一項好的制度。

在工會慶賀之際，其實仍有3支球團尚未完成所有球員的談薪，估算約有1成球員，而且已經過了申請仲裁時間，由於球團大都不希望走上仲裁，仍未簽約的球員只能與球團先簽「切結書」自保，再來慢慢談薪，這樣容易出現不快與糾紛。

周思齊期待工會繼續為球員權益奮戰，工會下個階段目標就是仿傚美國職棒、爭取「自動進入法」，將來只要在仲裁截止日之前尚未談薪完成者，直接適用仲裁，不必再有申請的動作，以加速球團的談薪腳步。

(中時 )