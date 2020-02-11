新冠肺炎疫情延燒，台灣已確診18例，網路上也瘋傳確診患者的返台行蹤，甚至發動肉搜。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中痛批，這樣反而造成社會對立，導致隱匿病情，一番話讓網友大讚。

陳時中昨（10）日在記者會上表示，公布確診者住家地址，反而造成患者和社會之間對立，進而隱匿病情，將使疫情更加險峻，「對立只會害人害己」，所以提醒大家，很多情況是未知的，怎麼要讓大家做利人利己的事情，是需要大家幫忙的。

陳時中提到，社會的氛圍非常重要，讓大家都願意配合，這也是現在社區防疫裡面，最需要的一種行為和心態。

衛福部臉書也整理出陳時中的談話，吸引4萬網友按讚，紛紛留言表示，「據實以告、真誠對話的部長，真的很令人信賴」、「阿中部長真的很棒又有智慧」、「配合政策，跟著防疫走。聽話就對了。再次感恩」、「看記者會聽到這句話很想起立鼓掌」、「是部長的真誠打動人心，團結了台灣人」。

(中時電子報)