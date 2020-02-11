Netflix年度磅礡史「屍」級原創影集《李屍朝鮮》第二季，確定將於3月13日全季上映，11日曝光最新劇照，除了第一季原班人馬朱智勛、裴斗娜等人依舊堅守前線之外，還有硬底子演員陳善奎、朴秉恩、金太勳等人的加入，以及最新「嬌」點韓劇女神全智賢回歸，演員陣容更加堅強。

朱智勛（右）和新加入演員朴秉恩。（Netflix提供）

暌違影劇圈3年多的全智賢，確定將以《李屍朝鮮》第二季華麗回歸，躍升國際舞台，她的回歸也讓韓國廣告業者相當興奮，「元祖廣告天后」這回再次成為19年前就開始合作的平價服裝代言人，不僅如此，之前與全智賢合作過的炸雞、啤酒、洗髮精廣告也都難忘她的魅力再次找上門。

第一季劇情演到朝鮮已因瘟疫變為人間煉獄，眾人好不容易熬過漫漫長夜迎來陽光，不料喪屍群竟並未陷入沉睡，反以更兇猛的姿態迎面撲來。被紐約時報評為過去10年間30大國際影集的《李屍朝鮮》，隨著第二季即將上線韓劇鐵粉都很興奮之外，新穎的古裝版喪屍題材也讓平常少看韓劇的男影迷們相當期待。

Netflix為此也特別和自2007年底開始營運至今的經典第一人稱射擊遊戲《絕對武力Online》跨界聯名，於該遊戲韓國伺服器本月更新的版本中加入了以《李屍朝鮮》為主題的各種元素。《李屍朝鮮》第二季3月13日下午4點全球190個國家同步上線。

朱智勛飾演的王世子李蒼能否在第二季的故事中找到瘟疫源頭抗「屍」成功？（Netflix提供）

(中時 )