因應捷運環狀線第一階段通車，新北市交通局針對環狀線各站站體周邊接駁轉乘交通進行大改造，市長侯友宜今（11）日上午視察板橋站、景安站站外接駁轉乘交通，在聽取交通局簡報時，不時對民眾轉乘動線、接駁車班次等問題提出疑問，要求務必站在民眾的立場。
侯友宜說，環狀線既然蓋了，就要提高民眾搭乘的意願，調整民眾的習慣，使用捷運替代公車，所以捷運站周邊轉乘接駁交通，包括公車站位、uBike站、停車場等是否便捷，是影響民眾是否願意使用的關鍵。
侯友宜隨後也到uBike站關心消毒問題，侯友宜見單車座墊上似有水漬，特別低頭細看並聞了一下，聞出是稍早噴灑的酒精，侯友宜特別提醒，單車握把部分酒精要噴灑完全，不要遺漏任何民眾手會接觸到的地方。
接著侯友宜進入環狀線板橋站，關心目前環狀線的載運量，捷運局長李政安表示，目前平均每天約5萬人，開學後一定會增加，估計絕對會超過10萬，甚至更多。
(中時 )
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