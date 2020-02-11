世衛組織將在日內瓦舉辦新冠肺炎專家會議，台灣將以「Taipei（台北）」名義參與視訊會議，引發外界議論，擔憂是否有矮化之嫌。對此，外交部發言人歐江安表示，由於有簽訂保密協定，政府不能透露台灣要以何種名稱參與，但是外交部一定會謀求台灣的利益，努力交涉。

世衛組織（WHO）今、明兩天在日內瓦舉辦新冠肺炎專家會議，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥指出，此次會議聚焦在新藥、疫苗的技術研發議題，我方提交的專家名單也全與新藥、疫苗發展有關，並確定將以「Taipei（台北）」名義參與視訊會議，專家則以個人名義與WHO簽訂保密協議。

對此，歐江安金在記者會上表示，在日內瓦的會議是閉門性會議，沒有任何轉播，台灣會以線上方式與會，有許多國家的專家也是透過線上方式一起討論，最後的討論資料會給各國政府作為內參，不會透露。

至於關於台灣的名稱，歐江安直言，由於有簽訂保密協定，所以政府不能透露與會的內容和專家的任何訊息。一切要等會議開始才會知道台灣的最終名稱為何，在此過程中，外交部都會努力交涉，謀求台灣的最大利益。

(中時電子報)