高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，據最新民調顯示，有過半民眾支持韓國瑜的罷免案，並表示一定會去投票。前高市行政暨國際處長陳瓊華昨在臉書提及她在高雄經歷的溫馨故事，並用三句話形容韓國瑜。

據《TVBS》昨公布的最新民調，有50%高雄選民同意罷免韓國瑜，並表明會去投票，已超過法定罷免門檻25%。好感度部分，高達54%的高雄市民不喜歡韓國瑜，僅31%的市民喜歡韓國瑜。

陳瓊華昨在臉書提及她到鹽埕麵包店與老闆娘的對話，她提及原先要買吐司邊，並表明要實驗沾蛋汁、肉桂粉做麵包條，老闆娘隨後抓了一把麵包條放進袋子要送陳瓊華，接著也把炸南瓜、茄子、金針菇等放進袋子送陳。

陳瓊華表示，這就是高雄很善良、很平凡的日常，沒有聞漂白水的怪異，沒有不堪聞問的髒話大全，沒有叫陣媒體的齜牙咧嘴，沒有坐這山望那山的薄倖。她說罷免，不只是政治的，更是文化的、價值的，「韓國瑜不是高雄款、韓國瑜不是高雄價值、韓國瑜不是高雄人的樣子」。

(中時電子報)