新冠肺炎疫情春節後急遽增溫，凱基投顧認為，此次須納入對供給面影響，對全球經濟及股市影響可能重於SARS、但影響持續時間應較短，且須考量變數，不宜過度類比。未來除了觀察新增病例外，還須觀察各國解除管制時間，來判定股市探底回升時機。

凱基投顧表示，當今中國大陸人民出入各地的程度已遠高於17年前，新冠肺炎影響程度及範圍顯然高於SARS。中國大陸近來陸續實施封城及封閉式管理，而過往對SARS影響的分析多集中在需求層面，此次必須納入對供給面影響分析。

凱基投顧指出，中國大陸GDP的全球占比去年達16.2％，受疫情影響較大的服務業占比達54％，遠高於SARS時的4.3％、42％，使市場認為此次疫情對經濟影響更甚於SARS，目前停工狀況更將影響與全球經濟連結性高的製造業。

不過，凱基投顧認為，中國大陸祭出的封城及停工措施，可望使疫情相對能控制在中國大陸本土，預期對經濟影響集中在上半年，下半年起將有回補需求，各國央行也將更有誘因維持或擴大寬鬆措施。

依據SARS經驗，各國股市下跌約5～10周，並在新增病例開始下滑時迅速回漲。凱基投顧認為，目前武漢肺炎採取措施較SARS更嚴格且即時，應能較快控制住疫情，預期儘管對全球經濟及股市影響程度可能高於SARS，但影響時間的持續性應會較短。

凱基投顧指出，台灣當年受SARS影響相對較重，目前受武漢肺炎影響程度相對較小，且準備明顯較SARS時充分。近年來電商、外送、機器人等新經濟及新科技誕生，經濟活動必須與人接觸程度降低，分析影響時須考量新經濟變數，不宜過度類比SARS。

對於股市何時探底回升，凱基投顧認為，除了依據SARS時新增病例達高峰、成長率明顯下滑時的經驗，此次還須觀察各國解除管制措施的時間，主因相關措施會影響市場對疫情預期，導致對心理層面的影響多過疫情本身。

凱基投顧認為，當各國政府開始放鬆、解除各種對抗武漢肺炎的「霹靂」措施時，代表也對疫情已有大致掌握。推測此動作將略晚於新增病例高峰發生時間，將有助於市場情緒恢復，目前預估股市探底回升時間應落於3月左右。

(時報資訊)