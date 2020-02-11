掌握新冠肺炎疫情帶來的不確定性，導致資本市場修正。積極投資銀行抓住商機，為財管業務鋪路。瑞銀中國精選股票(美元)基金產品經理張婉珍指出，儘管疫情還未和緩，但近期陸股卻已回復冷靜，連日來外資與資金對陸股持續加碼，並帶動大陸的宅經濟發燒，年後上班第一周（2/3-2/7），MSCI中國指數漲幅超過4%，收復這波最大跌幅的一半。建議看好陸股但目前空手的投資人，宜開始分批開始建立部位。富蘭克林華美投信則建議，短線股市震盪難免，可持續觀察疫情變化，待情勢漸見緩和，建議適度逢低分批、均衡布局A股。

張婉珍表示，眼見疫情持續擴大，中國官方陸續採取一系列政策以因應新型冠狀病毒對經濟的衝擊，包括：財政部將聯手人民銀行，透過貼息、收儲、降稅、專項再貸款等一籃子政策。國務院也宣布推動新一波減稅降費，並追溯自今年1月1日起適用。大陸許多工廠皆停工或延後開工，生產線因為供應鏈可能面臨斷鏈壓力，製造業第一季業績勢必會非常差，但缺料缺工問題將使得供給更為緊縮，當疫情平息後，後續回補庫存的力道會更強，並因此帶動新一波的股市漲勢。

外資買超陸股的動作也未見停止，在新年過後開工的第一周（2/3-2/7），透過陸港通（滬港通與深港通）買超陸股的金額達300億人民幣（近43億美元）。陸股波段最大跌幅出現在1月17到1月31日，期間MSCI中國指數下跌9.49%，但自2月3日到2月7日止，MSCI中國指數便已上漲4.53%，上證綜合指數也反彈4.4%。

沈宏達表示，疫情後續爆發風險仍在，各城市陸續封城可能帶來生產受阻，使電子零件或硬體廠相對受挫較大，加上1月個股漲幅已高，中國A股基金將會把部分達獲利滿足點之持股進行獲利了結，轉為投資較不受生產影響的互聯網、電商、軟體、新能源及雲端類等相關股票，或其他港股估值較低的電子股。外資在疫情擴大股市跌停之時，也悄悄的加大布局買進中國個股，亦是值得注意的趨勢，建議投資人不應過度恐慌，持續觀察消息面影響，分批低檔布局。

(時報資訊)