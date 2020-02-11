客思達-KY(2936)2020年1月合併營收為8.13億元，較去年同月減少13.03%，客思達-KY持續採取產品組合優化及增進Coaster自有品牌知名度等策略，希望能透過增進自有品牌系列豐富度與擴大潛在消費族群，進一步增進自有品牌銷售表現，為集團營運挹注新成長動能。

客思達-KY自結1月合併營收為8.13億元，較去年同月減少13.03%；若以功能性貨幣表示，1月合併營收較去年同月減少10.75%。

客思達-KY持續採取產品組合優化及增進Coaster自有品牌知名度等策略，藉由集團家具產業經驗與產品設計開發能力，繼推出分別主打平價實用、舒適平衡、輕奢華風格的CoasterEveryday、CoasterEssence、CoasterElevations系列後，再於睡眠寢具領域全新推出Coaster Sleep系列，希望能透過增進自有品牌系列豐富度與擴大潛在消費族群，進一步增進自有品牌銷售表現，達到提升獲利的目標。

此外，為提升集團良好營運競爭利基，客思達-KY今年亦將採取優化家具產品結構與庫存管理，透過數據分析以助於產品組合優化並協助供應商調配生產，積極發展旗下Coaster自有品牌業務，透過公司官網、社群媒體互動、參加重要展會等提升品牌知名度，打造高度差異化家具系列以滿足不同喜好風格與使用需求的消費者，以期創造集團營運良好成長動能。

(時報資訊)