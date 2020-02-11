即使中國的新型冠狀病毒疫情持續延燒，但當地工人和工廠正逐步復工，激勵隔夜美股三大指數齊揚，由科技股領軍，標普500指數和那斯達克指數再創歷史收盤新高，帶動周二南韓KOSPI指數盤中大漲1.29%。中國官方數據顯示，新冠肺炎死亡病例新增108例，使總數達到1,016人。受特斯拉上海廠復工、股價勁揚的消息提振，電池廠大漲，三星SDI和LG化學一度漲逾8%。韓元盤中漲0.24%，報1,184.2兌一美元。

(時報資訊)