《韓股》電池股吸金，韓股漲1.29％ 11:422020/02/11 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 即使中國的新型冠狀病毒疫情持續延燒，但當地工人和工廠正逐步復工，激勵隔夜美股三大指數齊揚，由科技股領軍，標普500指數和那斯達克指數再創歷史收盤新高，帶動周二南韓KOSPI指數盤中大漲1.29%。中國官方數據顯示，新冠肺炎死亡病例新增108例，使總數達到1,016人。受特斯拉上海廠復工、股價勁揚的消息提振，電池廠大漲，三星SDI和LG化學一度漲逾8%。韓元盤中漲0.24%，報1,184.2兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #中國 #復工 #盤中 #新型冠狀病毒 #KOSPI #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 2月10日復工？各地台商停看聽 04:092020/02/07 焦點新聞 《韓股》陸確診死亡病例急升，韓股跌0.77％ 12:162020/02/07 財經 《韓股》憂武肺疫情，韓股收跌0.72％ 16:142020/02/07 財經 肉之日就是要吃肉肉 2月份這兩天腰內與里肌豬排升級加碼送 19:202020/02/08 旅遊 除湖北外 各省逐步復工中… 04:102020/02/10 財經要聞 《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 財經 《韓股》韓股收跌0.49％，「寄生上流」股逆勢漲 16:142020/02/10 財經 強信-KY山東廠10日復工 高林股則無法復工 21:132020/02/10 財經 科技業拚復工 缺工缺料難解 04:102020/02/11 財經要聞 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 財經熱門新聞 iPhone產能拉警報？富士康員工自爆復工時程 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 國際自行車展 延後舉辦 - 財經要聞 - 工商時報 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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