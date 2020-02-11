據新華社報導，近日從安徽省經信廳了解，近日發布《關於促進新型冠狀病毒肺炎疫情防控物資生產供應的若干措施》，支援疫情防控物資生產企業增產擴產，對疫情防控期間通過技改新增產能的重點防控物資生產企業，在企業簽訂合約並順利達產後，按增購設備投資額的50％給予一次性補助。

(旺報 )