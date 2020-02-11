針對自中國大陸武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎(簡稱新冠肺炎，NCP)，為了讓關心的網友能掌握最正確的資訊，美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）推出了蒐集 WHO(世界衛生組織)、美國疾病管制中心(CDC)跟中國國家衛生健康委員會(NHC)等官方所提供的數據，整合的全球肺炎疫情地圖。然而這項資訊可能對於台灣民眾來說，實用性不是很高。為了便利民眾察看目前台灣的疫情，逢甲大學利用相同平台開發出了台灣版「新冠肺炎地圖」，透過圖形化介面，讓你追蹤最新疫情，並且將口罩庫存查詢工具也併入，相當接地氣，實用度超高！

為了便利台灣民眾追蹤在地的新冠肺炎疫情與防疫現況，逢甲大學地理資訊系統研究中心規畫師賴正偉設計出台灣版本的新冠肺炎地圖。點入後就能快速查看台灣目前的確診病例數、累積通報病例，以及已排除病例數等統計資料。並將台灣鄰近國家目前的確診個案數目也清楚列出，不僅可以快速對比，也可以讓民眾對於各國的防疫情況有更全面的了解。

不同於美國約翰霍普金斯大學所製作的全球武漢肺炎地圖，台灣版本的疫情地圖資料來自於衛福部疾管署所發表的資料，並且以全中文化的方式呈現，比起英文版的地圖更易閱讀。此外也加入了PTT 2019-nCoV 武漢肺炎討論專板、特約藥局資源線上查詢平台等資訊，將因為防疫而導入的口罩實名制度(需在健保特約藥局，依身分證字號分流購買)的相關資訊也一併涵蓋進來，整體實用性相當高。有即時掌握台灣防疫現況需求的朋友，都建議可將此地圖連結收藏起來，以便隨時查詢！

(中時電子報)