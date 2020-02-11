台灣運彩單場暨場中投注場次預告(2月11日~2月17日)

1.「籃球」：提供3場場中與3場單場投注。

美國職籃本週提供多場賽事，包含週末的明星賽。週三(2/12)10:30 將上演東區強權綠衫軍塞爾提克與西區勁旅紅衫軍火箭的精彩大戲，且看塞爾提克如何抵擋火箭雙俠哈登、威少的合擊！休息一天後，週五(2/14)09:00 塞爾提克將回到主場迎戰奪冠大熱門洛杉磯快艇的強勢來襲，快艇雙槍里歐納德與喬治將令綠衫軍更為頭疼！

週四(2/13)11:00 西區前兩名的球隊-湖人與金塊冤家路窄將於丹佛高原碰頭，湖人本季客場戰績22勝5敗勝率超過八成，週四前往空氣稀薄的金塊主場丹佛高原將是極大挑戰！

美國職籃明星週閃耀展開，週六(2/15)10:00率先開打的是新秀挑戰賽，由雷霸龍和字母哥領軍的全明星賽則將在週一(2/17) 09:00 一決勝負！

2.「足球」：提供23場場中與21場單場投注。

2020賽季亞洲冠軍聯賽本週起進入小組賽階段，本週的小組賽將迎來兩場日韓球隊對決的精彩戲碼，週二(2/11)18:30，先由兩國的聯賽亞軍對壘，南韓蔚山現代在主場迎戰日本FC東京；週三(2/12)18:00則上演冠軍對決，南韓K1聯賽冠軍全北現代汽車坐鎮主場，迎來日本J1聯賽冠軍橫濱水手。兩場賽事台灣運彩都將加開單場及場中投注。

義大利足總盃來到4強的關鍵時刻，四支義甲名門各佔一席次，聯賽8連霸的尤文圖斯，將和企圖東山再起的AC米蘭捉對廝殺，週五(2/14)凌晨3:45的第一回合，由AC米蘭作東。目前在義甲積分榜排名第一的國際米蘭，則與近7季4度排名義甲第二的拿坡里正面交鋒，週四(2/13)凌晨3:45，第一回合將在國際米蘭主場舉行。

週末五大聯賽有許多場次值得彩迷關注，英超週六(2/15)04:00有狼隊大戰「狐狸」萊切斯特城，誰才是最強黑馬？週日(2/16)01:30榜首的利物浦作客對墊底的諾里奇，保級球隊拼生死，紅軍能否延續連勝氣勢？英超下周二(2/18)04:00還有最受關注的「紅藍大戰」，藍軍切爾西為保第4絕不鬆手，落後6分的紅魔曼聯仍不放棄歐冠希望。

西甲同樣有保4之爭，馬德里競技與瓦倫西亞只有2分差距，雙方2/15(六)凌晨4:00的交手勝負將直接影響排名。義甲本季三強鼎立，國米和尤文54分並列領先，拉齊歐53分緊追在後，國米本週將在2/17(一)凌晨3:45作客對壘拉齊歐，榜首大戰雙方都大意不得。

3.「網球」：精選賽事提供單場或場中投注。

網球男子組本週分別在紐約、阿根廷與鹿特丹激戰，其中鹿特丹公開賽積分500最高，麥維德夫、提希特斯帕斯分居前兩種子，想必一定精彩萬分！

女子組則在泰國華新以及聖彼得堡進行，WTA聖彼得堡巡迴賽積分470較高，由世界排名第5的班西克以及第8的貝坦絲領銜。

4.「冰球」：提供10場單場投注。

週二(2/11)08:00，蒙特婁加拿大人將在主場迎戰亞歷桑那土狼，與國王隊分道揚鑣的柯爾瓦邱克在1月來到加拿大人後，給予球隊進攻莫大幫助，戰績也漸有起色。同樣做了補強的土狼則沒有這麼幸運，初來乍到的霍爾雖然數據依舊亮眼，但對施密茨產生的排擠效應也讓土狼西部八強席次岌岌可危。此戰除了關注兩隊戰況外，柯爾瓦邱克與霍爾這對魔鬼隊前後期得分箭頭的對決也會是另一觀戰焦點。

維加斯黃金騎士主力中鋒卡爾松依舊因傷缺陣，但史東與帕希歐勒提近期在進攻端屢有建樹，力保球隊戰績不墜。本週五(2/14)11:00、週日(2/16)11:30黃金騎士將陸續在主場面對聖路易藍調與紐約島人，如果球隊能維持近期的進攻手感，仍有機會與這兩支防守勁旅一搏。

本週台灣運彩持續推出精彩的芬蘭菁英聯賽服務夜貓子球迷，伊爾韋斯近況火熱，過去10場賽事的正規賽只吞1敗，本週四(2/13)00:30、週六(2/15)00:30將分別對上赫爾辛基與科沃拉庫庫，且看伊爾韋斯的雙箭頭蘇爾夫與雷諾能否帶領球隊闖過這兩場硬戰。

5.「排球」：提供1場單場及場中投注。

本週四(2/13)18:00，現代資本天行者將作客OK儲蓄銀行，現代資本天行者近兩戰對上大韓航空與友利卡都吞敗，團隊戰力與聯盟頂尖球隊仍有段差距。而天行者本季對戰OK儲蓄銀行雖然有3勝1敗的對戰優勢，但近一次交手天行者在主場栽了跟斗不敵OK儲蓄銀行，因此積分領先的天行者此戰仍須提防對手逆襲。

(中時電子報)