◎口罩產能提升 蘇揆：日產量達420萬片

行政院長蘇貞昌今天在臉書分享，台灣日產口罩已達420萬片，即日起醫療院所的口罩配送量會倍增，提升到每天170萬片。

◎戴口罩搭環狀線 侯友宜表示尊重

新北市長侯友宜今（11日）上午10時許從板橋站搭乘環狀線至景安站，侯在車廂內全程戴口罩。關於中央宣導搭乘捷運健康的人可以不用戴口罩，侯友宜表示，大家一起上下一心、全體防疫，不須要口水、不須要對立衝突。中央規定從第一時間至今都尊重，上下一心共同防疫。

◎1歲以下幼兒戴口罩 醫驚：更危險

新冠肺炎疫情延燒，在大陸已傳出多起1歲內嬰兒被傳染，其至還有3個月大的新生兒中招！為讓家中有小朋友的長做好防疫，茂盛醫院小兒科醫師簡佳裕醫師提醒：平時可增加嬰幼兒免疫力，主要是飲食均衡、睡得飽、穿得暖、適度運動和晒太陽；同時要避免感冒，或是進出醫院時被傳染的機會。再者，就是幫嬰幼兒採取勤洗手、使用防風罩、進行家庭環境消毒、加強室內通風…等各項防疫措施了。

◎布萊恩遺孀瓦妮莎：無法接受事實

根據美國媒體報導指出，布萊恩遺孀瓦妮莎在網路上表達出至今還無法接受布萊恩與女兒吉安娜因空難過世的事實。

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(中時電子報)