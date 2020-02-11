據第一財財經報導引述大陸國家發改委11日表示，據10日全大陸22個省份的最新數據顯示，口罩企業復工率已經超過76％，防護服企業的復工率也達到77％，全大陸重點監測的糧食生產加工企業復工率為94.6％，煤礦的恢復產率為57.8％。

但值得注意的是，大陸國家發改委秘書長叢亮表示，推動全面復工複產，還面臨著返工人員不足、有些地方限制開工、口罩等防疫物資嚴重不足、產業鏈上下游不配套、交通物流不暢以及資金壓力大等問題。

(旺報 )