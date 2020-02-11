陸口罩復工率逾76％ 防疫物資不足問題仍存 11:532020/02/11 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據第一財財經報導引述大陸國家發改委11日表示，據10日全大陸22個省份的最新數據顯示，口罩企業復工率已經超過76％，防護服企業的復工率也達到77％，全大陸重點監測的糧食生產加工企業復工率為94.6％，煤礦的恢復產率為57.8％。 但值得注意的是，大陸國家發改委秘書長叢亮表示，推動全面復工複產，還面臨著返工人員不足、有些地方限制開工、口罩等防疫物資嚴重不足、產業鏈上下游不配套、交通物流不暢以及資金壓力大等問題。 (旺報 ) #大陸 #企業 #口罩 #物資 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 台灣口罩產量不夠！業者曝背後原因 14:232020/02/07 生活 那裡買口罩？台中即時口罩地圖上線報你知 18:422020/02/07 生活 不必靠口罩復活術 抓準2重點 一片可戴4天 20:532020/02/07 生活 口罩之亂 網：柯快完蛋了！ 08:212020/02/08 政治 外出不該戴口罩？正妹議員開砲了！ 09:292020/02/08 政治 別搶了！醫師自製可換濾材布口罩：絕對夠用 19:092020/02/08 生活 口罩全台大搶購 鄭永柱一夕成名 04:092020/02/09 財經要聞 工商社論》從供給、需求、分配看口罩之亂 04:102020/02/10 財經要聞 勞安所稱乾熱紫外線 滅菌最佳 04:102020/02/10 生活新聞 財經熱門新聞 別碰特斯拉！他警告這是全球最危險股票之一 - 財經 新冠肺炎疫情引爆恐慌？老謝：VIX透露的訊息... - 即時 iPhone產能拉警報？富士康員工自爆復工時程 - 財經 桃園房價飆破3字頭 在地小資都到「這」區購屋 - 財經 台積電估今年5G手機銷售 數據很驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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