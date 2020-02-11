世界衛生組織（WHO）今天將召開全球專家會議研討武漢肺炎新藥及疫苗，我國專家將會以「台北」（Taipei）名義參加會議。對此，外交部發言人歐江安今早表示，名稱問題還在跟WHO聯系當中，「會議還沒發生，要看會議發生之後以什麼名稱參與，適當時候會再向大家報告細節。」

歐江安說，今天日內瓦時間召開的是閉門性會議，沒有線上轉播，很多這次受邀國家因為疫情關係，他們也是透過線上方式參與。因為各參與方與WHO都簽了保密協定，討論的資料只會給各國政府內參，不會對外透露內容，我們會跟WHO持續協商我方參與的方式，希望得到尊嚴平等的參與。

歐江安表示，我們能夠參與WHO專家會議是一小步，對台灣來講是一大步，當然，這一小步我們仍不滿意，希望能爭取更多。

她進一步表示，關於名稱，我們會非常努力爭取對我國有利的名稱，維護我們的專家尊嚴平等參與。我們也公開肯定WHO邀請我方參加專家會議，這是有意義的進展，顯示友邦與理念相近國家為台灣強力發聲受到國際重視，讓WHO認知到台灣參與的重要性與急迫性，我方也會持續積極推動以觀察員名義參加五月份的WHA。

(中時 )