菲律賓禁令及澳門地區入境管制升級，台灣虎航11日宣布，澳門航線12日起提前停飛，菲律賓航線11起只飛回程航班，15日起來回航班都取消。

因菲律賓政府10日深夜頒布相關禁令，台灣虎航往返菲律賓航班調整如下：為疏運仍滯留於菲律賓當地的旅客，2020年2月11日起至2020年2月14日之卡利波（長灘島）、公主港（巴拉望）及宿霧回程桃園的航班，仍正常營運；桃園出發前往菲律賓的航班則取消。2020年2月15日起至2020年3月31日止，台灣虎航所有往返菲律賓航班將全數取消。

另，因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響及澳門相關入境限制升級，台灣虎航往返澳門航班調整如下：2020年2月12日起至2020年2月26日之桃園-澳門航班全數取消。

針對上述航班取消而影響之旅客，台灣虎航將直接退費至訂單中原始之付款帳戶內，旅客可以不用進線至客服中心，亦不需填寫任何表單。謹提醒，退款作業約須4週工作天將退至發卡銀行端，後續相關退款時程，可逕自與發卡銀行聯繫。

它航機票若涉及台灣虎航航段，仍須依照它航作業辦法規定辦理。如原始購票非透過台灣虎航官網購票者，退票款可逕洽原開票旅行社或開票平台洽詢。

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