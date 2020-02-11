阿霞飯店為感謝成大醫院醫護人員及成功大學防疫人員辛苦防疫，特地準備6600份米糕和甜粥，象徵六六大順，為防疫人員打氣。（曹婷婷攝）

新冠肺炎疫情未歇，台南名店阿霞飯店為感謝成大醫院醫護人員及成功大學防疫人員辛苦防疫，特地準備6600份米糕和甜粥，象徵六六大順，為防疫人員打氣，11日首先致贈1100份至成大醫院、100份到校本部，共計1200份餐點，其餘將在1周送至成大醫院醫護人員與志工、成大宿舍學生、駐警隊等手中。

「感謝阿霞的美食，不只溫暖我們的胃也溫暖我們的心靈！」成大醫院院長沈孟儒率相關同仁感謝阿霞的用心，他說，成大醫護人員從春節前投入防疫，善盡雲嘉南鄉親守護神的角色，他代表成大醫院5800位同仁跟700位志工，感謝阿霞義舉。

「只有無私熱情能改變一切」，成大校長蘇慧貞說，這個疫情對國人而言是第一次，阿霞也是第一次為了醫護人員特別製作甜粥，因為考量醫護人員無暇好好吃飯，希望甜粥能溫暖大家。

吳健豪透露，自己家人長期受成大醫院照顧，有感於成大第一線防疫人員工作繁忙無法準時用餐的辛苦，特別準備阿霞飯店經典菜色米糕，甜粥使用圓糯米、屏東紅豆、台南龍眼等滋補元氣的食材加上紅糖、冬瓜糖長時間熬製而成，希望透過美食佳餚，為成大防疫人員帶來暖心又甜蜜的能量補給。

他說，6600分數量龐大，餐點包裝與外盒是向廠商緊急調貨而來，餐點秉持當天現做，即拆即食，希望能讓所有成大醫院及校方所有防疫單位收到阿霞飯店心意。另，6600份餐點數量則取諧音六六大順，祈求天佑台灣，讓疫情順利控制。

(中時 )