新冠肺炎嚴重衝擊旅宿業和航空業，桃園市長鄭文燦表示，可望以貸款展延、利息補貼或鼓勵員工訓練、鼓勵國內旅遊方案等方案協助度過，他也強調桃園眾多中小企業也受到很大的衝擊、恐有斷鍊問題，已要求經發局的創新創業辦公室當窗口，協助辦理紓困。

鄭文燦說，新冠肺炎疫情對於觀光旅遊界是非常大的風暴，許多旅遊團都已經完全停止，認為行政院提出來的紓困方案，一定要讓旅遊業者度過難關，包括貸款展延、利息補貼或鼓勵員工訓練、國內旅遊方案等，地方政府會全面配合執行，他也會將旅宿業的需求代為向中央反映。

鄭文燦也提到，不只是旅遊業，其他中小企業也受到很大的衝擊，他已請經發局的創新創業辦公室當窗口，他提到，有紓困需求的中小企業，全國已經受理大概4700多件，影響的層面比預估還來得大，很多內需產業都影響到，將由經發局受理中小企業紓困。

經發局長郭裕信進一步解釋，桃園在虎頭山創新園區內設有創新創業輔導辦公室，由台灣中小企銀、中小信保、中小企業聯服基金會共同營運，設立初衷除了扶植虎頭山相關企業，也協助桃園市內中小企業繼續成長，對於中小企業紓困、取得跟串接中央資源都很熟悉，因應疫情，不只航空、觀光旅遊業受衝擊，桃園市很多中小企業資金、營運都出現困難，未來會以創新創業輔導辦公室當作疫情中小企業紓困的單一窗口。

郭裕信也提到，除了航空、觀光、旅宿、餐飲業是第一波受到衝擊，桃園資通訊、電子業多，很多原料都是從大陸進口來，庫存用完產品就做不出來了，擔憂除了消費性、零售觀光業，下一步恐會是製造業因斷鍊問題受到傷害，將提前做好準備因應。

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(中時 )