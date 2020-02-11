多數醫院都會在出入口、電梯等候區，設置乾洗手專區，提醒民眾保護手部的衛生，避免感染。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

乾洗手液的酒精濃度以75％最佳，最能達到殺菌效果。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，台灣民眾人心惶惶，除了口罩戴好戴滿，防疫首重自我防護，正確洗手比戴口罩更重要；醫師提醒，選對合適的酒精濃度才能有效殺死病菌，至於自製酒精乾洗手，可以適度添加乳液，保護手部皮膚減少過敏情形。

彰化縣日前已規定，慢性病患者回診、領取連續處方箋，或民眾前往醫院就診、陪同家人看病，都必須強制佩戴一般外科醫用口罩，預防感染；多數醫院和機關也會設置乾洗手區，提供民眾多一層自我防護。不過，乾洗手的正確使用時機？對酒精過敏的民眾如何找尋其他替代方式，或是如何自製洗手液，都成為熱門討論話題。

醫師提醒以乾洗手液執行手部的清潔殺菌時，雙手搓揉時間必須長達20秒才能有破壞病毒的效果；若民眾自製乾洗手液，也可適度加入乳液減少皮膚敏感過敏。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

醫師提醒以乾洗手液執行手部的清潔殺菌時，雙手搓揉時間必須長達20秒才能有破壞病毒的效果；若民眾自製乾洗手液，也可適度加入乳液減少皮膚敏感過敏。（彰基提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化基督教醫院感染預防暨控制中心組長賴惠雯表示，一般民眾出入醫院後，保持手部衛生是最重要的；她提醒，最必要的洗手時機，就是在進入醫院前、離開醫院後，在探病前後也都要執行酒精性乾洗手，維護雙手的乾淨衛生，保護自己也保護他人。

另外，彰基兒童醫院兒童感染科主任林昭仁也指出，出門在外，若一時無法將雙手沖濕以肥皂徹底洗淨，則務必要注意洗手的幾個重要時機，例如，到醫院接觸到病人之前、還有到家之後，最好都要趕快洗手；吃飯前、如廁後，也都要洗淨雙手。防疫期間這段非常時機，建議民眾還是不要親吻家中幼兒、與小朋友，畢竟在口沫中，還是帶有病毒。

受限於多數人並不是隨時想洗手就能洗手，網路社群也分享許多自製乾洗手液的方法；醫師提醒，重點在於酒精濃度最好選擇75％，以達到最好殺菌效果，有些市售藥用酒精，濃度高達90％，殺菌效果反而不好。尤其對酒精容易皮膚過敏的人，建議在自製乾洗手液時可適度加入乳液，減少過敏情形。

林昭仁表示，世衛組織WHO建議，乾洗手仍然不能取代濕洗手，不論乾、濕式洗手，最重要的是雙手充分搓揉的動作。濕洗手搓揉後，以水把細菌沖掉；乾洗手時，雙手搓揉要長達20秒，才能有破壞病毒的效果；他呼籲民眾，這段防疫期間，彼此見面打招呼，應該以拱手代替握手，比較合適。

(中時 )