台灣光罩(2338)持續受惠併購效益，1月營收3.01億元，雖月減6.52%，但年增21.19%；展望今年，隨著8吋晶圓代工產能供不應求，加上併購效益，預期第一季營收將比去年同期增長，也將帶動全年業績持續成長。

老牌光罩廠光罩近年啟動併購，帶動營運翻轉向上；今年隨著8吋晶圓代工產能供不應求，預期以供應8吋晶圓成熟製程光罩為主的台灣光罩有望受惠。公司目前8吋晶圓成熟製程光罩代工接單穩定，產能利用率接近滿載。

此外，公司跨入12吋晶圓光罩產線目前進入小量生產階段，隨著技術層次提升，未來有能力承接更多訂單。

台灣光罩斥資20億元建置12吋晶圓光罩產線，朝65奈米至40奈米高階製程發展，現已進入小量試產階段，最快第三季量產。

在營運策略上，光罩今年除了持續擴增訂單，同時也將持續進行轉型，打造半導體一條龍服務。新併入的群豐預計增加FLASH以外產品，威達則將結合美祿晶圓產能與群豐的封測技術。

台灣光罩2019年營收年增逾2成，達34.68億元新高，主要是公司合併美祿、威達，加上新併入群豐之效益持續顯現。2019年前三季稅後淨利3.07億元，EPS為1.57元，優於2018年同期之EPS 1.13元。台灣光罩去年第四季營收續成長，單季營收約10.22億元，季增約1.52%，且創下去年單季營收最高紀錄；法人預期去年EPS可達2元，創12年新高。展望今年，在新產線投產、併購效益下，今年營收、獲利可望更上一層樓。

台灣光罩生產地在台灣，生產並未受到新冠肺炎疫情影響。

(時報資訊)