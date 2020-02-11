52歲的雪倫（Sharon Fox）和女兒勞倫（Lauren）的愛貓於2016年失蹤，找到牠時已是冰冷遺體，小小身軀被撞得殘破不堪，甚至還被人員告知已當作垃圾掩埋了，讓她們心痛不已。沒想到過了3年多，雪倫接到一位陌生人的來電，「妳的貓現在在我手上。」

根據英國媒體《METRO》報導，愛貓Sidney走失後，母女2人便瘋狂張貼公告，希望大家可以幫忙找貓咪，也不放棄希望，日夜在家裡附近尋找。沒想到卻接到人員電話，表示Sidney已被車撞死，且丟進垃圾場掩埋，因此無法提供任何幫助。

母女2人相當自責，但也為人員竟沒有先檢查貓咪身上的晶片，便擅自丟進垃圾堆裡掩埋一事感到生氣。好不容易從陰霾走出，近日雪倫突然接到一通神秘的電話，「妳有養貓嗎？我撿到一隻貓咪，上面有您的電話及地址，請快點來，不過要小心，貓咪有些敵意。」

她們半信半疑抵達現場，果然看到Sidney，雖然牠的牙齒掉光，毛色也沒有這麼亮麗，可是Sidney馬上跑過來，流浪了3年，Sidney仍沒有忘記主人；原來3年前，死去的貓咪只是與Sidney長得非常相似。雪倫感動到哭，「我們很高興他回家，再也不會讓牠走失了。」

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(中時電子報)